Jens Nonnenmacher: HSH-Verfahren endet mit Millionen-Buße gegen Ex-Chef

In dem Verfahren ging es um ein kompliziertes Geschäft, mit dem die HSH 2007 ihre Bilanz entlasten wollte. Tatsächlich holte sich die Bank mit dieser umstrittenen „Omega“-Transaktion aber zusätzliche Risiken ins Haus, die sie beinahe in die Pleite getrieben hätten. Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein mussten die HSH letztlich mit einem milliardenschweren Rettungspaket vor dem Aus retten. Auf Druck der EU verkauften sie die Bank schließlich 2018 für rund eine Milliarde Euro an Finanzinvestoren um Cerberus und JC Flowers. Diese nannten das Institut inzwischen in Hamburg Commercial Bank (HCOB) um.