Jerome Powell Fed-Chef rechnet mit zunächst weiter steigender Inflation – Wirtschaft erholt sich

Die US-Wirtschaft hat sich aus Sicht der Notenbank Fed in den vergangenen Monaten weiter von ihrem Corona-Einbruch erholt. Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt habe sich gebessert, heißt es in Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell für einen Auftritt vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag. Die Ausführungen wurden am späten Montagabend vorab veröffentlicht.