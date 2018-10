Jerome Powell: Von Trump gerügter Fed-Chef pflegt engen Draht zur Politik

Laut Cutkovic muss auch in Betracht gezogen werden, dass es sich an der Wall Street aktuell um die längste Aktienrally in der amerikanischen Geschichte handelt. Vor allem die Tech-Werte verzeichneten in den vergangenen Jahren massive Kursanstiege. Die Anleger reagierten daher deutlich empfindlicher auf Faktoren, die die Rally bremsen könnten – insbesondere Zinserhöhungen.