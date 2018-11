Joachim Wuermeling: Bundesbank lehnt laschere Banken-Regulierungen ab

Europäische Institute befürchten durch die strengeren Vorschriften Nachteile gegenüber US-Banken. So konzentriert sich in den USA das Geschäft mit der Immobilienfinanzierung vor allem auf die beiden großen staatlich kontrollierten Gesellschaften Fannie Mae und Freddie Mac. Je mehr Risiken die Banken in ihren Bilanzen haben, um so mehr Eigenkapital müssen sie vorhalten. Durch Basel III nehmen diese Anforderungen zu.