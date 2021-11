Joachim Wuermeling: Bundesbank warnt: Geldhäusern keine „grünen“ Geschäftsmodelle vorschreiben

Auf der Klimakonferenz in Glasgow hatten sich unlängst fast 200 Staaten nach langem Ringen am Samstagabend auf eine Abschlusserklärung verständigt, nach der die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden soll. Allerdings würden die bisherigen Klimazusagen der Staaten Expertenschätzungen zufolge den globalen Temperaturanstieg nur auf etwa 2,4 Grad Celsius begrenzen. Der Klimaschutz spielt auch in den laufenden Koalitionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen eine zentrale Rolle.