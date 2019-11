Jobabbau: Betriebsrat verlangt von Commerzbank-Vorstand Details zu Konzernumbau

Zwei Monate nach der Verkündung eines großangelegten Jobabbaus laufen die Betriebsräte bei der Commerzbank Sturm. In mehreren Sitzungen der Arbeitnehmervertreter mit dem Management seien bislang keine Details zu den Plänen genannt worden, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann am Mittwoch zur Nachrichtenagentur Reuters. „Ich bin sehr erstaunt über die mangelnde Konkretisierung und Detailtiefe, die das Management gegeben hat.“ Man werde so lange nicht verhandeln über mögliche Sozialpläne oder Interessensausgleiche, bis belastbare Daten vorlägen.