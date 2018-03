Joh. Berenberg Gossler & Co. KG: Deutschlands älteste Bank drängt in die USA

Nachdem das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten bereits zehn Analysten für sein New Yorker Büro angestellt hatte, sollen in den nächsten zwei Jahren noch einmal 20 hinzukommen. Das sagte Dave Mortlock, weltweiter Chef für Investmentbanking, in einem Interview mit Bloomberg. Ziel sei es, die Zahl der analysierten US-Aktien innerhalb von zwei Jahren von 100 auf 300 zu steigern. Die Abdeckung von rund 100 amerikanischen „Blue-Chips“, besonders gefragte Werte aus dem Dow Jones, erfolgt durch entsprechende Branchen-Teams in Europa.