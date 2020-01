Johannes Beermann: Bundesbank-Vorstand kritisiert Diskussion um Abschaffung der Cent-Kleinmünzen

Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann hat sich skeptisch zu Überlegungen der EU-Kommission geäußert, die Ein- und Zwei-Cent-Münzen aus dem Verkehr zu ziehen. „Ich persönlich verstehe die Diskussion um eine mögliche Abschaffung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen überhaupt nicht“, sagte er am Freitag auf einer Veranstaltung in Berlin laut Redetext. „Wir haben eine ausgeprägte Bargeldkultur in Europa – Kleinmünzen sind ein fester Bestandteil davon.“