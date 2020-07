Journalismus-Start-up Konkurrent Cafeyn übernimmt Online-Kiosk Blendle

Blendle war im Frühjahr 2014 in den Niederlanden gestartet und im September 2015 in Deutschland. Zunächst fokussierte sich das Unternehmen auf den Einzelverkauf von Artikel, setzte später aber eher auf ein Premium-Abo. „Blendle ist mein Baby“, sagte der Gründer Alexander Klöpping (33) der Zeitung „de Volkskrant“. Es sei nicht einfach, es aus den Händen zu geben. „Ich denke, dass wir zusammen mit Cafeyn unseren Traum - Marktführer in Europa werden - viel schneller wahr machen können.“ Über den Verkaufspreis machte Klöpping keine Angaben.