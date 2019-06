Journalist: Früherer „Tagesschau“-Sprecher Wilhelm Wieben ist tot

Der Mann, den mehrere Musiker in Songs verewigten – Falco („Jeanny“), Udo Lindenberg („Mein Ding“) und die Band Fettes Brot („Können diese Augen lügen“) – war ein Klassikliebhaber. Und ein Spieler, wie er verriet. „Spielcasinos meide ich, weil ich weiß, dass ich da sehr gefährdet bin. Ich war mal in so einer Situation, in der ich zwar nicht viel verloren habe, aber einiges dafür gegeben hätte, noch mehr Geld zu haben.“