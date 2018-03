JP-Morgan-Chef: 81.000 Dollar am Tag – Jamie Dimon ist der Topverdiener unter den Bankbossen

Noch größer allerdings ist die Kluft bei der Citigroup. Bankchef Michael Corbat erhielt 23 Millionen Dollar und damit 369-mal so viel wie der durchschnittliche Angestellte. Der Abstand zwischen Gehältern von Vorständen und Angestellten ist bei vielen Unternehmen in den vergangenen Jahren gewachsen, was in der Öffentlichkeit oft kritisiert wird – gerade wenn die Konzerne Stellen streichen oder schwache Ergebnisse einfahren. Regeln dafür, wie groß der Unterschied maximal sein darf, gibt es aber nicht.