JP Morgan: Die größte US-Bank baut eine neue Zentrale mitten in Manhattan

DüsseldorfEin 215 Meter hohes Gebäude in der New Yorker Park Avenue beherbergt das Hauptquartier von JP Morgan Chase – noch. Am Mittwoch gab die Großbank bekannt, den Wolkenkratzer Anfang 2019 abreißen zu wollen. An derselben Stelle soll dann ein Neubau mit rund 230.000 Quadratmetern Fläche entstehen.