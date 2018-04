Jürgen Holeksa, Personalvorstand ZF Friedrichshafen: „Bereit sein, ständig zu lernen“

Die E-Mobilität wird kommen, ja. Aber auf dem Weg dahin dürfen wir den Diesel nicht kaputt reden. Wenn wir den Kohlendioxidausstoß reduzieren wollen, müssen wir noch eine Weile mit – dann hoffentlich stickoxidoptimierten – Dieselfahrzeugen leben. Für die CO2-Reduktion in der Flotte brauchen wir den Diesel auch weiterhin, genauso den Hybridantrieb als Brückentechnologie. So lange, bis wir die Herausforderungen in der Batterietechnologie gelöst haben und die Zahl der Stromtankstellen deutlich gewachsen ist. Aber wir werden es noch erleben, dass wir alle elektrisch fahren.