Julius Bär: Schweizer Privatbank will Geldwäsche-Untersuchung abhaken

Die Schweizer Privatbank Julius Bär könnte eine Untersuchung über Geldwäsche- und Korruptionsvorwürfe in den USA mit einer Millionenzahlung beilegen. „Die Bank befindet sich derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem DOJ über eine Lösung in dieser Angelegenheit, die zur Zahlung eines zweistelligen Millionenbetrags in Dollar führen könnte“, erklärte der Vermögensverwalter am Mittwoch.