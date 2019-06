Kabelnetzbetreiber: Freenet pokert um bessere Bedingungen bei Sunrise-Deal

Die Kapitalerhöhung sei zu groß, kritisierte Freenet-Chef Christoph Vilanek. Er forderte, ein Teil des Kaufpreises solle in Aktien statt in bar entrichtet werden. An der Kapitalerhöhung wollen sich die Hamburger nicht beteiligen. Ob Freenet auf der Hauptversammlung gegen die Kapitalmaßnahme stimmen werde, wollte Vilanek nicht sagen.