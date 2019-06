Kabelnetzbetreiber: Machtkampf mit United Internet: Tele Columbus verschiebt Hauptversammlung

DüsseldorfWegen des Streits mit Großaktionär United Internet über die Besetzung des Aufsichtsrates hat der angeschlagene Kabelnetzbetreiber Tele Columbus sein Aktionärstreffen verschoben. Die Hauptversammlung soll nun am 29. August stattfinden statt am 21. Juni, wie Deutschlands drittgrößter Kabelanbieter am Donnerstag mitteilte.