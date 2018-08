Kaffee-Unternehmen: Darboven-Sohn geht gegen Jacobs-Adoption vor

Zugleich betonte er seine Bereitschaft, mit dem 82 Jahre alten Vater eine gütliche Einigung zu finden. „Er ist der Chef der Firma, und wenn er weitermacht, bis er 100 Jahre alt ist, soll er das bitte tun. Wir wollen lediglich mit meinem Vater reden und die Zukunft gemeinsam gestalten“, so Darboven, der sich zuvor schon gemeinsam mit seinen Cousins und seiner Tante in einem offenen Brief an seinen Vater gewandt hatte.