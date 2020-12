Kampf gegen Corona: US-Arzneimittelbehörde hat keine Bedenken gegen Biontech-Impfstoff

In Großbritannien gab es am Dienstag bereits erste Impfungen mit dem Biontech-Impfstoff. Anfang Dezember wurde das Mittel dort in einem Schnellverfahren zugelassen. Nach Angaben der Hersteller wies das Vakzin in einer Studie einen 95-prozentigen Schutz vor Covid-19 auf, der Atemwegserkrankung, die das neuartige Coronavirus auslöst.