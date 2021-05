Kampf gegen die Pandemie: Corona-Impfstoffe von Sinopharm laut Studie zu 73 und 78 Prozent wirksam – doch Zweifel bleiben

Forscher von Sinopharm und lokale Partner im Nahen Osten erklärten, an der Studie zu den beiden Vakzinen hätten sich 40.380 Menschen in vier Ländern beteiligt. Ein Impfstoff wurde vom Wuhan Institute of Biological Products entwickelt, der andere - der von der WHO zugelassene - vom Beijing Institute of Biological Products. Eine Kontrollgruppe habe ein Placebo erhalten. Die Studie wurde in Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Jordanien durchgeführt; Daten wurden allerdings nur für Bahrain und die Emirate genannt.