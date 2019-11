Kampf gegen Fake News: Singapur zwingt Facebook erstmals zu amtlicher Korrektur

Darunter steht nun der Hinweis: „Facebook ist gesetzlich verpflichtet Ihnen mitzuteilen, dass die Regierung von Singapur diesen Beitrag für eine Falschinformation hält.“ Nach Auskunft des Internetkonzerns ist der Hinweis nur für Nutzer in Singapur sichtbar. Facebook blockiert bereits in zahlreichen Fällen Inhalte, die nach Auskunft von Regierungen gegen geltende Gesetze verstoßen. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung von amtlichen Korrekturen wie nun in Singapur gab es bislang nicht. In dem Inselstaat dürfte es in den nächsten Monaten zu Parlamentswahlen kommen.