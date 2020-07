Kampf gegen Pandemie Abu Dhabi startet entscheidende Testphase für Corona-Impfstoff

Im Emirat Abu Dhabi hat die entscheidende Phase der Erprobung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus begonnen. „Die dritte Phase ist die letzte, bevor die Herstellung des Impfstoffes genehmigt wird“, sagte der Präsident der Gesundheitsbehörde, Abdullah bin Mohammed al-Hamed, in einem am Freitag veröffentlichten Video. Der Impfstoff soll nach Behördenangaben in den kommenden sechs Monaten an bis zu 15.000 Menschen getestet werden.