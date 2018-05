Kampf gegen Peso-Verfall: Argentinien erhöht Leitzins auf 40 Prozent – Strategie gegen Wirtschaftskrise droht zu scheitern

Doch obwohl die Zentralbank seit Jahresbeginn rund sechs Milliarden Dollar und damit fast ein Zehntel der gesamten Devisenreserven verkauft hat, hielt der Abwertungsdruck an. Auch die 600 Punkte Zinserhöhung in einer Woche verpufften wirkungslos. Die Nachfrage nach Dollar stieg weiter an. Erst als die Zentralbank am Freitag den Leitzins erneut um 675 Punkte erhöhte auf nun 40 Prozent, begann der Peso wieder an Stärke zu gewinnen.