Kapitalanforderungen für Banken: EU-Parlament sollte laut Finanzminister Scholz neues Bankenpaket nicht aufweichen

Die Einführung der umstrittenen EU-Einlagensicherung (Edis) knüpfte Scholz erneut an Voraussetzungen wie den Abbau notleidender Kredite (NPL) in den Bankbilanzen, gemeinsame Insolvenzregeln, die Auffüllung der nationalen Töpfe im Abwicklungsfonds SRF sowie die Gewichtung von Staatsanleihen in den Bilanzen.