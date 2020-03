Kapitalmarkt Deutsche Bank verzichtet auf Rückzahlung von AT1-Anleihe

Die Deutsche Bank verzichtet auf die Rückzahlung einer speziellen Anleihe. Die Option zur Rückzahlung eines sogenannten zusätzlichen Tier-1-Wertpapiers (AT1) in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar am 30. April werde die Bank nicht ausüben, teilte das Institut am Mittwoch mit. Finanzchef James von Moltke hatte in den vergangenen Wochen wiederholt gesagt, dass die Bank die Anleihe zurückzahlen werde, wenn es für sie wirtschaftlich sinnvoll sei.