Kapitalpuffer Banken müssen mehr Kapital für mögliche Risiken auf die Seite legen

Der antizyklische Kapitalpuffer soll die Widerstandsfähigkeit von Banken in Krisenzeiten erhöhen. Doch alles, was die Institute an Eigenkapital in die Vorsorge stecken, fehlt ihnen im laufenden Geschäft. Daher hatten die Aufseher diesen Puffer während der Pandemie auf null gesenkt, um Banken nicht zusätzlich zu belasten.