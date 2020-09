Kapitalvorschriften: Berlin und Paris fordern offenbar Lockerung von Kapital- und Boni-Regeln für Banken

Deutschland und Frankreich haben in der Europäischen Union nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zu Lockerungen bei Kapital- und Boni-Regeln für Banken aufgerufen. Wie aus einem von Vertretern der Finanzministerin in Berlin und Paris an andere EU-Länder gerichteten Dokument hervorgeht, soll so ein Abwürgen der Vergabe von Krediten verhindert werden, während die Wirtschaft versucht, sich von der Coronakrise zu erholen. Die Nachrichtenagentur konnte das Papier einsehen.