Karl-Walter Freitag: Aktionär will Deutsche-Bank-Chef Sewing das Vertrauen entziehen

Der Deutsche-Bank-Aktionär Karl-Walter Freitag will Vorstandschef Christian Sewing auf der Hauptversammlung am 19. Mai das Vertrauen entziehen. Freitag wirft dem 51-jährigen Vorstandschef in seinem umfangreichen Ergänzungsantrag zur Tagesordnung unter anderem Pflichtverletzungen, Interessenskonflikte und fehlende Unvoreingenommenheit.