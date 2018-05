Karriere-Netzwerk: Der Xing-Chef setzt auf Datenschutz als Wettbewerbsvorteil

Davon will Xing profitieren. Im Zuge der europaweiten Datenschutzgrundverordnung, die am 25. Mai in Kraft tritt, will das Netzwerk einen sogenannten Privacy-Hub für die Mitglieder einführen: Die Nutzer können künftig auf einen Blick sehen, welche Daten von ihnen auf der Plattform existieren. Die Transparenz-Offensive hat Xing zusammen mit einem Datenschutzbeauftragten auf den Weg gebracht.