Keine Intervention: Schweizer Notenbank trotz Franken-Höhenflug wohl nicht am Markt aktiv

Die Entwicklung der Sichtguthaben gilt als Indiz dafür, ob die SNB am Devisenmarkt interveniert, um den Franken gegenüber dem Euro zu schwächen. Dabei kauft die Zentralbank Euro und schreibt den Banken den entsprechenden Franken-Betrag auf deren SNB-Konten gut. Insbesondere im Zuge der Euro-Krise vor wenigen Jahren hatte die Notenbank so Hunderte Milliarden investiert. Denn der Franken gilt bei Investoren als sicherer Hafen und war in der Schuldenkrise besonders gefragt. Ein starker Franken bremst jedoch die exportorientierte Wirtschaft der Alpenrepublik.