Ken Moelis: Der Banker, den Trump beim Münzwurf austrickste – und der jetzt Milliardär ist

Moelis und Co. war unter anderem beteiligt an der Übernahme des Ketchup-Riesen Heinz durch Warren Buffett und des Private-Equity-Spezialisten 3G sowie an der Übernahme der Hotelkette Hilton durch den Finanzinvestor Blackstone. In Deutschland beriet Moelis Pro Sieben Sat 1 bei der Akquisition des Youtube-Netzwerks Collective Digital Studio.