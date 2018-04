Kfz-Versicherungen: Wie sich die Huk Coburg gegen die aggressive Konkurrenz rüstet

Denn der Preiskampf unter den deutschen Kfz-Versicherern ist im vergangenen Jahr neu entbrannt, seitdem die Allianz als Nummer zwei im Markt mit neuen Tarifen zum Angriff geblasen hat. Für die Kunden machte sich das in sinkenden Preisen, für die Versicherer wohl in diesem Jahr in sinkenden Margen bemerkbar. Ähnliche Entwicklungen gab es in der Vergangenheit bereits in den 1990er-Jahren und Mitte des letzten Jahrzehnts. Die Kunden machten sich den Machtkampf zu Eigen und wechselten munter hin und her.