Klage der Verbraucherzentrale: Urteil des Landgerichts über Negativzinsen bei Sparkasse Tübingen im Juni

TübingenDie Entscheidung über umstrittene Negativzinsen bei der Kreissparkasse Tübingen soll am 29. Juni fallen. Das teilte das Landgericht Tübingen am Freitag mit. Gegen das Institut hatte die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geklagt (Az. 4 O 220/17). Ihrer Ansicht nach hat die Sparkasse in ihrem Riester-Banksparplan unzulässige Negativzinsen erhoben. „Bei laufenden Sparverträgen darf die variable Verzinsung nicht ins Negative abrutschen“, sagte der Verbraucherschützer Niels Nauhauser.