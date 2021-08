Klage: Hinterbliebene von US-Opfern werfen Deutscher Bank Terrorismus-Unterstützung vor

Die Institute sowie zwei Zahlungsdienstleister hätten als „Waschsalons“ für die Mittel fungiert und es terroristischen Finanziers ermöglicht, heimlich Geld zu bewegen und sich der Entdeckung zu entziehen, so die Klagschrift. An den Transaktionen seien Akteure und Strohmänner in Afghanistan, Pakistan, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligt gewesen und es habe Warnzeichen für Terrorismusfinanzierung gegeben, heißt es in der Klage.