Klausurtagung in Meseberg: Finanzminister Scholz: Wir brauchen eine starke Deutsche Bank

MesebergBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Hoffnung geäußert, dass die Deutsche Bank nach dem Führungswechsel auf einen soliden Kurs kommt. Es sei wichtig zu verstehen, dass „wir global tätige, funktionierende Banken in Deutschland brauchen, die im Wettbewerb mithalten und ihre Stärken entfalten können“, sagte der Vizekanzler am Mittwoch zum Abschluss einer Klausurtagung der neuen Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im brandenburgischen Schloss Meseberg. Natürlich verfolge man das, was dort passiere.