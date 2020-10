Kleinaktionäre herausgedrängt: Squeeze-out: KKR hält kurzfristig 99,1 Prozent an Axel Springer SE

Der Axel-Springer-Großinvestor KKR hält wegen des Herausdrängens der verbliebenen Kleinaktionäre vorübergehend 99,1 Prozent an dem Berliner Medienkonzern. Das US-Unternehmen habe wegen des sogenannten Squeeze-out-Verfahrens die erforderliche Position als Hauptaktionär erlangt, teilte der Herausgeber von „Bild“ und „Welt“ am Donnerstag mit. Zusätzlich zu seinen rund 47,6 Prozent habe KKR über Wertpapierdarlehen vorübergehend das Eigentum an weiteren rund 51,5 Prozent der Aktien erworben - unter anderem von Verlegerwitwe Friede Springer und Springer-Chef Mathias Döpfner.