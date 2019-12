Klima Deutschland puffert mit Fonds Klimawandel in Entwicklungsländern ab

Der Fonds ist Teil der „InsuResilience Global Partnership“, deren „Vision 2025“ im September auf dem UN-Klimagipfel vorgestellt worden war. Sie will in den nächsten sechs Jahren eine Milliarde Euro bereitstellen, um 500 Millionen Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern gegen die Folgen des Klimawandels und andere Naturkatastrophen abzusichern.