Klimaerwärmung in Australien: „Katastrophales Absterben“ von Korallen am Great Barrier Riff

Die Zeit sei gekommen, „um das mit dem Kollaps der Riff-Ökosysteme verbundene Risiko zu berechnen“, so die Experten. Durch das Absterben sei die „ökologische Funktion“ von fast einem Drittel der 3863 Riffe „transformiert worden“, aus denen sich das Barrier Reef zusammensetzt. Die Forscher seien „überrascht“ gewesen vom Ergebnis ihrer Studie, so der vorsitzende Wissenschaftler Terry Hughes am Donnerstag. „30 Prozent der Korallen sind 2016 abgestorben, und weitere 20 Prozent im Jahr 2017“.