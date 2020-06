Klimaschutz: EZB: Bankenkredite an Umweltsünder bergen Risiken

Die vielen Kredite an Klimasünder bergen der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge enorme Risiken für die Finanzbranche. Die größten europäischen Banken hätten durchschnittlich 15 Prozent ihrer Darlehen an Firmen mit hohem Treibhausgas-Ausstoß vergeben, sagte der oberste EZB-Bankenaufseher Andrea Enria am Mittwoch. Ein abrupter Übergang zu einer Kohlendioxid-armen Wirtschaft würde einen Anstieg der Verluste des Bankensystems um bis zu 60 Prozent im Vergleich zum Basisszenario auslösen, fügte er hinzu.