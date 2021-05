Klimaschutz: Gericht zwingt Shell zu Verringerung von Emissionen

Der halbgare Strategieschwenk ist ein Zugeständnis an die beiden Kräfte, die innerhalb des Unternehmens wirken und derzeit an der gesamten Ölbranche zerren: Auf der einen Seite stehen die Ölriesen zunehmend unter Druck durch strengere politische Rahmenbedingungen, lauter werdende Proteste von Klimaschützern und auf Nachhaltigkeit bedachten Investoren in Europa.