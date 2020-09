Klimaschutz Polens Energiekonzern PGE will bis 2050 voll auf Ökostrom umsteigen

16. September 2020

PGE will in Zukunft grünen Strom produzieren. Der Konzern betreibt das Kraftwerk Belchatow, das der größte Emittent von Treibhausgasen in der EU ist.