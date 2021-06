Klimawandel: EU-Kommission will offenbar weniger Zertifikate zum CO2-Ausstoß vergeben

Im Kampf gegen den Klimawandel will die EU die Ausgabe von CO2-Verschmutzungsrechten offenbar deutlich verringern und wie in Deutschland einen Preisaufschlag auch für Sprit und Heizöl. Während der bisherige Handel mit den Emissionsrechten im Kern nur Industrie und Kraftwerke erfasste, soll er nun auch auf den Wohnungs- und Verkehrssektor ausgedehnt werden, heißt es in einem Entwurf der EU-Kommission, der Reuters am Mittwoch vorlag.