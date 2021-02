Klimawandel: Weltbank soll laut Insider zukünftig nicht in fossile Brennstoffe investieren

Hochrangige europäische Beamte haben Insidern zufolge die Leitung der Weltbank aufgefordert, mehr gegen den Klimawandel zu tun. Investitionen in Öl- und Kohleprojekte sollten auf der ganzen Welt gestrichen werden, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen unter Berufung auf einen Brief. Auch Erdgasprojekte sollten zurückgefahren werden, hieß es in dem Schreiben, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.