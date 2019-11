Klimaziele Mehr Geld für erneuerbare Energien - EU-Investitionsbank spart ab 2021bei Kohle, Öl und Gas

14. November 2019

Europa will stärker in erneuerbare Energien investieren, ab 2021 fließt weniger Geld von der EIB in fossile Brennstoffe. Streitpunkt bleibt jedoch das Erdgas.