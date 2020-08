Kohleausstieg: RWE versteigert 3500 Tonnen schweren Schaufelradbagger

Auch unter dem Druck der Politik und von Investoren wandelt sich der einstige Kohle-Dino derzeit zu einem der größten Ökostromerzeuger Europas. Einen neuen Schaufelradbagger hat RWE zuletzt vor 25 Jahren in Betrieb genommen. „Bagger 275“ hat dem Konzern zufolge rund 50.000 Stunden auf dem Buckel. In Deutschland gebe es wohl keine Einsatzmöglichkeiten mehr, aber in anderen Bergbauregionen wie etwa Australien oder Südamerika schon.