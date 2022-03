Kohleausstieg: RWE will Vorschlag für Kohle-Abspaltung abweisen

Vorstandschef Markus Krebber hält nach eigener Aussage am von der Bundesregierung beschlossenen Kohleausstieg fest, will diesen jedoch mit Rücksicht auf die Arbeitsplätze und die regionale Wirtschaft nicht überstürzen. Der Finanzinvestor hatte sich im September mit der Forderung nach einer raschen Abspaltung des Braunkohlegeschäfts an RWE gewandt und diese seitdem mehrfach in Briefen an den Vorstand und Aufsichtsratchef Werner Brandt untermauert.