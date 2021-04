Kohleausstieg: Uniper legt Steinkohlekraftwerk in Wilhelmshaven still

Uniper hat in Wilhelmshaven bereits weitere Pläne. Der Konzern will am Jadebusen eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen. In Kooperation mit Rhenus und dem Stahlkonzern Salzgitter ist dort eine Anlage zur Direkt-Reduktion bei der Herstellung von Eisenerz mit Hilfe von Wasserstoff geplant.