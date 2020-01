Kohleausstieg: Uniper plant Kohle-Aus bis 2025 – mit Ausnahme Dattelns

Das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 will der Konzern wie geplant im Sommer in Betrieb nehmen und bis zum erlaubten Ende 2038 betreiben. Die rund 1,5 Milliarden Euro teure Anlage ist nach 2025 das einzige Kohlekraftwerk Unipers, das hierzulande noch am Netz sein soll. Die nun angestrebten Stilllegungen entsprechen in etwa der Hälfte der Steinkohlekraftwerks-Kapazitäten des Konzerns in Europa. In Russland setzt der Konzern weiter auf Kohlekraft.