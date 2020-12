Kohleausstieg Uniper will Kohlekraftwerk Datteln bis 2038 betreiben

Das Steinkohlekraftwerk Datteln soll einem Bericht der „Rheinischen Post“ (Mittwoch) zufolge im Jahr 2038 vom Netz gehen – und damit die Kohlekraftwerks-Ära in Deutschland beenden. „Datteln wird das letzte Kohlekraftwerk sein, das in Deutschland vom Netz geht. Wir wollen Datteln bis 2038 laufen lassen“, sagte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck der Zeitung. „Das ist in jeder Hinsicht sinnvoll, weil Datteln 4 viel CO2 einspart und ältere schmutzige Kraftwerke an seiner Stelle vorzeitig abgestellt werden können.“ Deutschland will bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen.