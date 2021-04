Kohleausstieg: Uniper zieht in Niederlanden wegen Kohleausstiegs vor Gericht

Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper will in den Niederlanden vor Gericht eine Entschädigung für den geplanten Kohleausstieg erstreiten. Durch das Gesetz zum Kohleausstieg bis Anfang 2030 werde die Laufzeit des erst 2016 in Betrieb genommenen Kohlekraftwerks Maasvlakte nahe Rotterdam auf rund 15 Jahre begrenzt, teilte der Konzern am Freitag mit.