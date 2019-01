 Kohlekommission: Uniper warnt vor zu schnellem Kohleausstieg

DüsseldorfWenige Tage vor der erwarteten Empfehlung der Kohlekommission für einen Ausstiegsplan aus der Verstromung hat der Kraftwerksbetreiber Uniper vor übereiltem Aktionismus gewarnt. „Ein Ausstieg Deutschlands aus der Kohle hätte erhebliche Konsequenzen für den gesamten europäischen Markt, denn Deutschland verfügt über ein Drittel der gesamten europäischen Kohlekraftwerkskapazität“, sagte Vorstandsmitglied Eckhard Rümmler am Freitag anlässlich einer Energiekonferenz in Berlin. „Deutschlands Exportüberschuss wird schmelzen wie Schokolade in der Sonne.“ Spätestens 2023, wenn alle Kernkraftwerke abgeschaltet seien, werde Deutschland wieder Stromimporteur. Die deutsche wie die europäische Politik seien darauf schlecht vorbereitet.